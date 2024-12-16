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79-летний житель Эстонии, лишившийся собственного жилья, проиграл в апелляционном суде: «Я все еще в стрессе»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis saatest

Раудла подарил дочери дом с условием, что сможет жить там до конца своих дней. Однако, несмотря на нотариальный договор, дочь продала здание новым владельцам, которые отключили в доме электричество и воду, сделав там​ проживание невозможным. Суд рассмотрел вопрос о возможности расторжения договора дарения, но вынес решение не в пользу Тыниса.

В начале декабря на телеканале Kanal 2 в передаче Kuuuurija была показана трогательная история 79-летнего Тыниса Раудла, который потерял свой дом после того, как подарил старое здание станции в Аэгвийду своей дочери. Адвокаты Раудла, Карри Гинтер и Герли Хелене Гриценко, сообщили, что сегодня было вынесено долгожданное решение апелляционного суда, которое, к сожалению, не улучшило положение пожилого мужчины. Суд отклонил апелляцию Тыниса Раудла и оставил в силе решение уездного суда.

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