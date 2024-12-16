79-летний мужчина, который подарил дом дочери и лишился собственного жилья, проиграл дело в апелляционном суде

В начале декабря на телеканале Kanal 2 в передаче Kuuuurija была показана трогательная история 79-летнего Тыниса Раудла, который потерял свой дом после того, как подарил старое здание станции в Аэгвийду своей дочери. Адвокаты Раудла, Карри Гинтер и Герли Хелене Гриценко, сообщили, что сегодня было вынесено долгожданное решение апелляционного суда, которое, к сожалению, не улучшило положение пожилого мужчины. Суд отклонил апелляцию Тыниса Раудла и оставил в силе решение уездного суда.