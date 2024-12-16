Райан Рейнольдс раскрыл неожиданный нюанс воспитания их с Блейк Лайвли детей: «Мы выросли в рабочем классе»

По словам актера, он старается дать им возможность «нормальной жизни», несмотря на то что они могут позволить себе все, что угодно.«Мы оба (с Блейк Лайвли - прим. ред.) выросли в рабочем классе. И я помню, когда дети были маленькими, я говорил: «О боже, у меня никогда бы не было таких подарков в детстве», или «У меня никогда не было такой роскоши - брать еду навынос», или что-то в этом роде», - рассказал актер в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Тем не менее Райан понимает, что его дети - представители другого поколения, которое смотрит на мир по-другому. «Когда я был ребенком, я просто выходил из дома и возвращался к закату. Представить такое сейчас я не могу», - отметил актер, добавив, что старается не навязывать наследникам свои переживания. Как ни крути, уже сейчас Рейнольдс видит, что они с супругой на правильном пути: «У них есть эмпатия. Думаю, если наши дети могут сопереживать другим, то мы все делаем правильно».

Также звезда кино добавил, что старается соблюдать баланс между карьерой и семейной жизнью, но это не всегда получается. Между последними частями «Дедпула» прошло шесть лет, и все потому, что Райан осознал, что работа «поглотила всю его жизнь». «Я как будто умираю внутри, когда не вижу лица детей и пропускаю, например, важные соревнования», - подчеркнул многодетный отец.