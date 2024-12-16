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Райан Рейнольдс раскрыл неожиданный нюанс воспитания их с Блейк Лайвли детей: «Мы выросли в рабочем классе»

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: CAITLIN OCHS

48-летний Райан Рейнольдс и 37-летняя Блейк Лайвли, несмотря на успешную актерскую карьеру, активно участвуют в воспитании своих четверых детей. В одном из последних интервью звезда «Дедпула» признался, что переживает по поводу привилегированного положения наследников.

По словам актера, он старается дать им возможность «нормальной жизни», несмотря на то что они могут позволить себе все, что угодно.«Мы оба (с Блейк Лайвли - прим. ред.) выросли в рабочем классе. И я помню, когда дети были маленькими, я говорил: «О боже, у меня никогда бы не было таких подарков в детстве», или «У меня никогда не было такой роскоши - брать еду навынос», или что-то в этом роде», - рассказал актер в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Тем не менее Райан понимает, что его дети - представители другого поколения, которое смотрит на мир по-другому. «Когда я был ребенком, я просто выходил из дома и возвращался к закату. Представить такое сейчас я не могу», - отметил актер, добавив, что старается не навязывать наследникам свои переживания. Как ни крути, уже сейчас Рейнольдс видит, что они с супругой на правильном пути: «У них есть эмпатия. Думаю, если наши дети могут сопереживать другим, то мы все делаем правильно».

Также звезда кино добавил, что старается соблюдать баланс между карьерой и семейной жизнью, но это не всегда получается. Между последними частями «Дедпула» прошло шесть лет, и все потому, что Райан осознал, что работа «поглотила всю его жизнь». «Я как будто умираю внутри, когда не вижу лица детей и пропускаю, например, важные соревнования», - подчеркнул многодетный отец.

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