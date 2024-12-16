Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают решение, которое может «встряхнуть» королевскую семью

Copy
Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: POOL

Принц Уильям и Кейт Миддлтон должны принять важное решение относительно своего старшего сына принца Джорджа, которое может сильно повлиять на королевскую семью. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Mirror.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сейчас посещают школу Ламбрук в Виндзоре. Поскольку учебное заведение принимает детей только до 13 лет, принцу и принцессе Уэльским вскоре придется выбирать, где их 11-летний первенец будет продолжать обучение.

Будущие король и королева Великобритании могут придерживаться монарших традиций, а могут решить «потрясти» семью. И Кейт, и Уильям посещали школы-интернаты: принц Уэльский учился в престижном Итонском колледже вместе со своим братом принцем Гарри, а Кэтрин училась в колледже Мальборо.

Королевский автор Кэти Николлс объяснила, что и Кейт, и Уильям ценят традиции и сами имели положительный опыт в школах-интернатах. Главный вопрос заключается в том, выбрали бы они однополую среду, как Итон, или совместное обучение.

С другой стороны, королевский эксперт Ричард Палмер предположил, что принц и принцесса Уэльские могут «пошатнуть ситуацию», отправив Джорджа в государственную школу, как и большинство детей его возраста.

«Лично я считаю очень досадным, что наш будущий глава государства фактически не учится в государственной школе. И я считаю, что это было бы фантастически, если бы это произошло», - сказал он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх