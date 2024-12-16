Дизайнер-модельер Кирилл Сафонов недавно отметил 25-летие с начала своей карьеры в пярнуском бутике одежды Siluett и поделился рекомендациями по выбору цветов и фасонов платьев для текущего праздничного сезона. Также Сафонов рассказал, какая длина юбки является самой модной.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дизайнер Кирилл Сафонов закатил шумную вечеринку в бутике одежды
За годы Пярну и местные любители моды стали для Сафонова близкими, и именно поэтому он решил отметить свой юбилей в летней столице. На торжественном мероприятии в качестве моделей выступили актриса театра «Эндла» Кармен Микивер, руководитель отдела маркетинга и продаж Ингер Лиллес-Нестор и гуру моды из Пярну Мейси Вольт.