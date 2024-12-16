ГАЛЕРЕЯ Дизайнер Кирилл Сафонов закатил шумную вечеринку в бутике одежды

Дизайнер-модельер Кирилл Сафонов недавно отметил 25-летие с начала своей карьеры в пярнуском бутике одежды Siluett и поделился рекомендациями по выбору цветов и фасонов платьев для текущего праздничного сезона. Также Сафонов рассказал, какая длина юбки является самой модной.