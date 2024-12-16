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ВИДЕО Толпа людей в рижском торговом центре разворовала и разрушила «чипсовую ель»

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

В эти выходные торговый центр Akropole Riga собрал множество людей - и причиной стал не только легендарный рождественксий грузовик Coca-Cola на парковке ТЦ, но и кое-что куда менее праздничное. Посетители торговой площадки разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной «елки», пока охранники Akropole никак не могли этому помешать. Видео инцидента разлетелись в соцсетях, а TVNET+ обратился за комментариями к администрации торгового центра и в Госполицию.

Как видно из опубликованных в соцсетях видео, елка из чипсов была огорожена лентами и не предназначалась для бесплатной дегустации.

«Охранники пытались оттащить некоторых», - рассказал TVNET очевидец инцидента Марис, который также заснял происходящее на видео. «Даже родители подговаривали своих детей, чтобы те забирались на елку и брали чипсы», - отметил он.

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