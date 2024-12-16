Свидетель смерти Лиама Пейна поделился ужасающими подробностями трагедии

Трагедия омрачила его праздник - в CasaSur Palermo должна была пройти свадьба мужчины. Брет Уотсон находился в номере на первом этаже отеля с организатором свадьбы, когда выглянув в окно, увидел Лиама в свободном падении. Они выбежали на балкон и, посмотрев вниз, сразу же опознали звезду - его тело приземлилось лицом вверх. Брет видел Лиама в холле отеля еще до трагедии. Тогда он обратил внимание на поведение звезды, которое с течением дня становилось все более неуравновешенным.

Также Брет видел последнее столкновение Лиама с работниками отеля, которые за руки и ноги вынесли музыканта из вестибюля обратно в его номер, оставив одного в смертельной опасности. Вскоре после этого Пейн упал с балкона. По мнению мужчины, певец умер мгновенно. Звук удара тела Лиама о землю показался ему даже более пугающим, чем само падение и его последствия, которые он увидел на земле. Мужчина все еще испытывает эмоциональное потрясение после случившегося: «Это навсегда запечатлелось в моем мозгу, я никогда не смогу этого забыть. До сих пор пытаюсь проработать и осознать все, что мы увидели», - рассказал он в интервью изданию TMZ.