Девушка, годами притворявшаяся своей умершей сестрой, раскрыла причину такого поступка

Анни Ню опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, почему она пять лет притворялась своей мертвой сестрой-близнецом. Ролик с признанием посмотрели почти два миллиона человек, комментарии в основном положительные, но встречаются и те, кто не понимает решение Анни.

Из рассказа стало ясно, что ближайшие родственники, конечно, знали, что ее сестры больше нет, но было принято решение скрыть это от дальних бабушек и дедушек, чтобы поберечь их здоровье и не расстраивать лишний раз. Поэтому Анни даже отвечала по телефону вместо своей покойной сестры, когда звонили пожилые родственники, и притворялась, что все в порядке. «Мы не хотели врать бабушкам и дедушкам, но они уже старые...»