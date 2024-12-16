Кажется, что такое бывает только в кино, но нет. Одной девушке пришлось выдавать себя за другого человека. И хотя такое решение было принято из добрых побуждений, не все поняли такой поступок девушки.
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Девушка, годами притворявшаяся своей умершей сестрой, раскрыла причину такого поступка
Анни Ню опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, почему она пять лет притворялась своей мертвой сестрой-близнецом. Ролик с признанием посмотрели почти два миллиона человек, комментарии в основном положительные, но встречаются и те, кто не понимает решение Анни.