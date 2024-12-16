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Девушка, годами притворявшаяся своей умершей сестрой, раскрыла причину такого поступка

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Девушка притворялась своей сестрой из благих намерений. Снимок иллюстративный.
Девушка притворялась своей сестрой из благих намерений. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Кажется, что такое бывает только в кино, но нет. Одной девушке пришлось выдавать себя за другого человека. И хотя такое решение было принято из добрых побуждений, не все поняли такой поступок девушки.

Анни Ню опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, почему она пять лет притворялась своей мертвой сестрой-близнецом. Ролик с признанием посмотрели почти два миллиона человек, комментарии в основном положительные, но встречаются и те, кто не понимает решение Анни. 

Из рассказа стало ясно, что ближайшие родственники, конечно, знали, что ее сестры больше нет, но было принято решение скрыть это от дальних бабушек и дедушек, чтобы поберечь их здоровье и не расстраивать лишний раз. Поэтому Анни даже отвечала по телефону вместо своей покойной сестры, когда звонили пожилые родственники, и притворялась, что все в порядке. «Мы не хотели врать бабушкам и дедушкам, но они уже старые...»

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