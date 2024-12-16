ВИДЕО К рабочим в Эстонии подкралась любопытная лиса

Андре рассказал порталу Elu24, что увидел, как во дворе бегала лиса, и решил сам к ней подойти. К его удивлению, лиса оказалась очень любопытной и смелой.

«У нее такая милая мордочка», - говорит другой мужчина. «Ты такая красивая!» - обращается Андре уже непосредственно к лисе. Мужчинам показалось, что пушистое животное с длинным пышным хвостом была в поисках еды. «Я бы хотел ее покормить», - добавил Андре.

После того как лиса поближе познакомилась с людьми, она подошла к одному из деревьев и начала его исследовать.