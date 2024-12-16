ФОТО Таави Рыйвас установил личный рекорд на марафоне в Испании: «Спасибо семье за терпение!»

«Прекрасное завершение сезона», - пишет Рыйвас на своей странице в Instagram. - «Личный рекорд марафона - 3:43:30 в Малаге. Хорошая основа после сезона триатлона дала мотивацию бегать под дождем и снегом, за последние три месяца я пробежал больше километров, чем когда-либо раньше».

По словам Рыйваса, это был его шестой марафон: «Предыдущий рекорд - 3 часа и 46 минут - был установлен в 2013 году, то есть 11 лет назад, в Валенсии».