Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас пробежал марафон на южном побережье Испании, в Малаге, установив личный рекорд - 3 часа 43 минуты.
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ФОТО ⟩ Таави Рыйвас установил личный рекорд на марафоне в Испании: «Спасибо семье за терпение!»
«Прекрасное завершение сезона», - пишет Рыйвас на своей странице в Instagram. - «Личный рекорд марафона - 3:43:30 в Малаге. Хорошая основа после сезона триатлона дала мотивацию бегать под дождем и снегом, за последние три месяца я пробежал больше километров, чем когда-либо раньше».