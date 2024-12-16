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ФОТО Таави Рыйвас установил личный рекорд на марафоне в Испании: «Спасибо семье за терпение!»

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Таави Рыйвас.
Таави Рыйвас. Фото: Rasmus Rebase

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас пробежал марафон на южном побережье Испании, в Малаге, установив личный рекорд - 3 часа 43 минуты.

«Прекрасное завершение сезона», - пишет Рыйвас на своей странице в Instagram. - «Личный рекорд марафона - 3:43:30 в Малаге. Хорошая основа после сезона триатлона дала мотивацию бегать под дождем и снегом, за последние три месяца я пробежал больше километров, чем когда-либо раньше».

По словам Рыйваса, это был его шестой марафон: «Предыдущий рекорд - 3 часа и 46 минут - был установлен в 2013 году, то есть 11 лет назад, в Валенсии».

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