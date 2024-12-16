Ежедневно использующая автобус как средство передвижения жительница Таллинна в публикации в социальных сетях пишет, что ее путь до места назначения и обратно после изменений в расписании стал на 45 минут дольше, чем раньше. «Анализируя количество пассажиров и спрос на поездки после изменений, вступивших в силу 21 октября, данные показывают, что использование общественного транспорта выросло», - говорит представитель Таллиннского департамента транспорта.
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Жительница Таллинна об автобусных маршрутах: время моих ежедневных передвижений увеличилось на 45 минут
21 октября в Таллинне вступили в силу изменения маршрутов автобусных линий, которые затронули 15 автобусных маршрутов. Например, изменение маршрута автобуса №40 заключалось в его объединении с автобусом №51. Кроме того, ранее курсировавший как гармошка автобус №40 стал меньшим по размеру и теперь ходит реже, чем раньше. Сразу после внесенных изменений многие жители столицы выразили недовольство, так как этот автобус позволял быстро добираться до центра города.