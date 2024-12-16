Бывший муж Меган Фокс прокомментировал ее расставание с Machine Gun Kelly

«Я не знал, что они расстались. Сколько ему лет? Ему за 30, да? В 30 пора уже повзрослеть», - сказал 51-летний Грин в разговоре с изданием TMZ.

Брайан Остин Грин отметил, что переживает за Меган и желает ей только лучшего: «Это ужасно. Мне грустно, потому что я знаю, что она была так взволнована этими переменами в жизни».

Меган Фокс и Колсон Бэйкер, по сообщениям инсайдеров, расстались в День благодарения. Актриса нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. Ранее они несколько раз расставались из-за слухов об изменах музыканта.

Меган и Колсон начали встречаться в 2020 году после знакомства на съемках. Ради него Фокс ушла от мужа, от которого у нее трое детей. Грин тяжело переживал разрыв и пытался ее вернуть. Через два года Фокс и Бэйкер объявили о помолвке, но затем расстались, а потом снова сошлись.