Марина Кальюранд скорбит по матери: «Мы навещали ее каждый день и успели поговорить обо всем...»

«Мама, которая растила меня одна, которая прожила всю жизнь ради меня и моей семьи, которая всегда была рядом - как воздух. Помню еще с детства, что мы все делали вместе: ходили в кукольный театр и в "Эстонию", катались на лыжах в лесу Ярве, посещали кафе "Тульяк", проводили лето в Лохусалу, по воскресеньям вместе гладили и готовили еду», - вспоминает Кальюранд.

«Это означает, что мама делала, а я читала ей книги вслух на эстонском языке, начиная с историй о Янну. Таких вещей, которые мы делали вместе, было тысячи, и все они вместе образовывали некую защитную сеть, благодаря которой можно было уверенно шагать в настоящую жизнь».

Политик делится, что от матери она унаследовала понимание: все возможно, а основа всего - образование. «Я видела, как она гордилась, когда я окончила университет первой в нашей семье», - пишет она.

«Потом появились дети, и мама стала бабушкой. Внуки получили тот же опыт - бабушка всегда была рядом, заботилась о них, ходила с ними на пляж, сидела у их кровати, когда они болели, готовила лучшие в мире картошку фри, рулеты с ветчиной и торт "Наполеон". Ни одно Рождество не обходилось без этого торта», - добавляет Кальюранд.

В начале октября мать политика отметила 99-й день рождения. «Мы все вместе сидели за столом, ели мамин любимый торт, мальчики нарисовали открытки. Вокруг стола собрались четыре поколения. Мне было так приятно, что мама успела увидеть самую младшую правнучку Лийсу, которая родилась летом. Мама быстро устала, не помнила имена детей, но она сидела с нами, смотрела, спрашивала, что-то говорила. Это был последний раз, когда мы были все вместе».

Последние недели мать Кальюранд провела в Раплаской больнице. «Мы навещали маму каждый день и успели поговорить обо всем...» - говорит Кальюранд, выражая большую благодарность всем сотрудникам больницы.

«На этой неделе мы похоронили маму. Она будет отдыхать рядом с первой своей внучкой. Да, так они вновь встретились, спустя 33 года. Жизнь продолжается, и моя продолжается без мамы...»