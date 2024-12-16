В субботу, 14 декабря, Viirelaiu Saatkond открылось торжественным ужином из пяти блюд и грандиозной вечеринкой, которая длилась до самого утра! Смотрите в галерее, кто из звезд посетил это яркое мероприятие.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Роскошь и реки шампанского: в здании Русского театра прошла культовая вечеринка
Viirelaiu Saatkond («Посольство острова Вийрелайд») - это уже третье место для проведения вечеринок с таким названием. Оно было основано владельцем частного острова Viirelaid Прийтом Виллемсоном, с таким названием.
Новое помещение для вечеринки Viirelaiu Saatkond находится в здании Русского театра, бывшего столичного клуба Teater.
Клуб с уникальной концепцией не всегда работает: двери открываются лишь несколько раз в месяц, предлагая своим гостям эксклюзивные и незабываемые впечатления.