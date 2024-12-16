ФОТО На могилу выдающегося эстонского музыканта принесли нечто необычное

Актер и фолк-музыкант Яак Йохансон родился 15 декабря 1959 года в Тарту. Он был одним из участников группы Johanson ja Vennad, в которой играл со своими двумя братьями и сестрой, также он участвовал в различных театральных постановках. 14 февраля 2021 года Йохансон ушел из жизни.​​

Вчера, 15 декабря, музыканту могло бы исполниться 65 лет. В честь его дня рождения близкие и друзья украсили могилу актера​ свечами. Но кто-то принес нечто совсем необычное - ирландский виски West Cork. ​

Кинорежиссер и продюсер Яан Тоотсен, который также посетил могилу своего хорошего друга, поделился фотографией с кладбища в своем Facebook. «Ирландские духи тоже здесь побывали», - написал он под фото.

На могилу Йохансона кто-то принес виски. Фото: Erakogu

На своей странице в Facebook Тоотсен поделился также беседой, записанной с Йохансоном 18 лет назад для передачи Inemise Sisu. ​

Тоотсен вспоминает, что Яак Йохансон был особенным человеком. «Как в музыке есть абсолютный слух, так и у кого-то могла бы быть абсолютное чутье на правду. Возможно, таких людей не существует, но для меня Яак был тем важным компасом или указателем пути. Он был чем-то вроде странного ангела-хранителя или посланника из какого-то другого мира», - говорит он.​

​«Я до сих пор думаю, когда мне непросто, как бы Яак отнесся к тому или иному событию. Это человек, у которого и сейчас хотелось бы спросить совета. Нужно радоваться, что нам выпала возможность жить с ним в одно время, и уже одно лишь это осознание помогает: всегда есть кто-то, кто пытается увидеть всю картину. Сегодня я нашел одну нашу беседу, записанную в 2006 году, где мы общаемся с Яаком в рамках передачи Inemise Sisu. Начал слушать, и это сразу стало для меня лекарством», - рассказывает Тоотсен.