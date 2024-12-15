ВИДЕО Пара, вернувшись домой, обнаружила нежданного гостя в своей спальне

Видео, опубликованное 12 ноября Фран Диас Руфино о встрече с коалой, собрало более 54,8 миллиона просмотров.

Фран, 32-летний инфлюенсер и предприниматель, и ее 34-летний муж Бруно, бизнес-аналитик, живут в Аделаиде, Южная Австралия. «Мы впервые обнаружили коалу в нашей спальне», - сказала Фран изданию Newsweek. Она добавила, что животное проникло в дом через дверцу, сделанную специально для собаки.

Пара рассказала, что коала была в их комнате около пяти часов, прежде чем они ее обнаружили. «Мы не знаем точно, что она делала, но она испачкала мою простынь и одеяло», - рассказала Фран.

Видео начинается с того, что муж Фран стоит в дверном проеме спальни, выглядя ошарашенным. Через мгновение видно, как коала спокойно сидит на полу перед открытыми ящиками тумбочки. Кажется, что животное не обращает внимания на присутствующих в комнате людей.

В видео Бруно говорит: «О, мой бог... у нас в доме коала», в то время как на фоне слышно, как Франи говорит по-португальски.

Видео подписано как: «Обычный день в Австралии», что хорошо отражает слегка неожиданную, но при этом вполне типичную для этой страны ситуацию.

По словам автора ролика, видео было снято в 00:30 по местному времени в их старом доме, где окна не открываются. Фран позже добавила: «Было 00:30, я была реально удивлена, что коала устроила вечеринку в моей спальне».

В ролике видно, как коала залезает на тумбочку, в то время как муж Фран несколько раз спрашивает: «О, мой бог, что мне делать?»

Коала - одно из самых узнаваемых и любимых животных Австралии. По данным Департамента изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Австралии (DCCEEW), коалы обитают вдоль всего восточного и юго-восточного побережья страны, от региона Кэрнс на севере Квинсленда до полуострова Эйр в Южной Австралии.