ФОТО Редкий бриллиант: ювелиры подсчитали, сколько стоит обручальное кольцо Селены Гомес

Предложение певица и одна из самых популярных девушек в Instagram Селена получила от своего бойфренда продюсера Бенни Бланко, с которым встречается более года.

Выяснилось, что мужчина расщедрился на приличную сумму, поскольку эксперты разглядели на фото кольца достаточно редкий бриллиант. По примерным подсчетам, такое украшение может стоить порядка миллиона долларов, пишет zakon.kz.

«Выбранное Бенни для Селены помолвочное кольцо представляет собой изысканный и неподвластный времени дизайн, идеально соответствующий стилю певицы. В центре кольца находится невероятный бриллиант огранки "маркиз", вес которого оценивается примерно в восемь карат, установленный на полосе из желтого золота», - заявила эксперт по кольцам Лора Тейлор.

Она добавила, что эта форма ограненного алмаза появилась во Франции в XVIII веке благодаря королю Людовику XV, который заказал бриллиант в форме губ для своей возлюбленной Маркизы де Помпадур.