Пара с огромной разницей в возрасте рассказала о плюсах их отношений: учителя думали, что он дедушка

45-летняя женщина, состоящая в браке с 71-летним мужчиной, призналась, насколько счастлива их семья, и как на самом деле удобно, когда твой спутник жизни на пенсии.
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Бен и Эллисон Хорнсби встретились впервые в 1998 году - всего через несколько лет после того, как девушка окончила среднюю школу - когда мужчина работал почтальоном USPS и принес почту в ломбард, где работала Эллисон, пишет Metro.