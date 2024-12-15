Пара с огромной разницей в возрасте рассказала о плюсах их отношений: учителя думали, что он дедушка

Бен и Эллисон Хорнсби встретились впервые в 1998 году - всего через несколько лет после того, как девушка окончила среднюю школу - когда мужчина работал почтальоном USPS и принес почту в ломбард, где работала Эллисон, пишет Metro.

С тех пор они вместе уже 24 года, из которых 20 лет в браке, и Эллисон говорит, что Бен относится к ней как к королеве.