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Пара с огромной разницей в возрасте рассказала о плюсах их отношений: учителя думали, что он дедушка

Перевод: Седа Дунгурова
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Ей 45 лет, а ему 71 год, и вместе они счастливы. Снимок иллюстративный.
Ей 45 лет, а ему 71 год, и вместе они счастливы. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

45-летняя женщина, состоящая в браке с 71-летним мужчиной, призналась, насколько счастлива их семья, и как на самом деле удобно, когда твой спутник жизни на пенсии.

Бен и Эллисон Хорнсби встретились впервые в 1998 году - всего через несколько лет после того, как девушка окончила среднюю школу - когда мужчина работал почтальоном USPS и принес почту в ломбард, где работала Эллисон, пишет Metro.

С тех пор они вместе уже 24 года, из которых 20 лет в браке, и Эллисон говорит, что Бен относится к ней как к королеве.

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