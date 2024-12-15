Знаменитого актера увезли в больницу с его собственного дня рождения​

13 декабря известному американскому актеру Джейми Фоксу исполнилось 57 лет. Обладатель «Оскара» отметил это событие в кругу родных и друзей в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Праздник закончился совсем не так, как предполагалось: во время ужина неизвестный бросил в кинозвезду стеклянный стакан, который рассек ему лицо. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя Фокса.​