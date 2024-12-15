13 декабря известному американскому актеру Джейми Фоксу исполнилось 57 лет. Обладатель «Оскара» отметил это событие в кругу родных и друзей в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Праздник закончился совсем не так, как предполагалось: во время ужина неизвестный бросил в кинозвезду стеклянный стакан, который рассек ему лицо. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя Фокса.
Знаменитого актера увезли в больницу с его собственного дня рождения
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, около 22:00 по местному времени. Полицейским поступил вызов о нападении с применением оружия, однако по прибытии они застали драку между двумя людьми.
«Джейми Фокс был на ужине в честь своего дня рождения, когда некто из-за другого стола кинул в него стакан, попавший в губу. Фоксу пришлось наложить швы. Сейчас он приходит в себя. Дело передано полиции», - сообщается в официальном заявлении представителей актера.
Фокс прославился ролями в фильмах «Джанго освобожденный» и «Рэй». В октябре стало известно, что P. Diddy может быть причастен к его «загадочной» госпитализации в апреле 2023 года.
Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) обвиняют в массе преступлений: рэкете, торговле людьми, сексуальных домогательствах иизнасилованиях, шантаже, поджогах и взяточничестве.