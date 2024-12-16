ГОРОСКОП НА 16 ДЕКАБРЯ Козерогов ждет карьерный рост, а Овнам не стоит верить каждому слову

Стрелец

Вам во многом везет. День отлично подходит для того, чтобы приступить к реализации смелых планов. Неважно, поддерживает ли вас кто-то: шансы достичь успеха в любом случае высоки. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, мгновенно принимаете верные решения, вдохновенно импровизируете, если что-то идет не по плану. День проходит интересно, но оказывается довольно утомительным. Постарайтесь найти время для отдыха: даже небольшой паузы в делах будет достаточно, чтобы восстановить силы. Вечер подходит для общения с самыми близкими; оно вдохновляет и радует.

Козерог

Благоприятный день для работы, особенно сложной, важной и ответственной. Там, где нужно принимать непростые решения, вы справляетесь лучше других. Удается учесть все факторы, обратить внимание на то, чего раньше никто не заметил, не допустить даже мелких ошибок. Не исключено, что именно благодаря сегодняшним успехам перед вами откроются захватывающие профессиональные перспективы. Вероятны денежные поступления, удачные сделки. Некоторые Козероги смогут купить именно то, о чем давно мечтали. День отлично подходит для того, чтобы выбирать подарки для близких: тут вы не ошибаетесь.

Водолей

День, когда для вас мало что действительно невозможно. Вы способны не просто преодолеть преграды, а устранить их со своего пути. Недоброжелатели понимают, что с вами лучше не воевать, и пытаются подружиться; вы же не торопитесь доверять им и правильно делаете. Предъявляя высокие требования к себе, вы и от окружающих сегодня хотите слишком многого. Это может осложнить отношения с близкими: они порой просто не в силах соответствовать вашим ожиданиям. Проявите снисходительность к слабостям тех, кто вам дорог. Это всем пойдет на пользу.

Рыбы

Не торопитесь. Это не лучший день для того, чтобы принимать важные решения или что-то кардинально менять в жизни, а также браться за сложные дела, с которыми едва ли удастся справиться в одиночку. С привычными задачами вы справляетесь быстро, да и начатое раньше успешно доводите до конца. Первая половина дня складывается довольно напряженно, вторая же радует и дает возможность расслабиться. Вечер подходит для семейных мероприятий, общения с самыми близкими людьми. Друзья делятся вдохновляющими идеями и хорошими новостями.