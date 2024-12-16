Начало дня складывается непросто, особенно для тех, кто старается изменить привычный ход вещей. Браться за новые дела можно, но тут стоит рассчитывать на свои силы: едва ли кто-то быстро придет на помощь, если возникнут трудности. Обсуждение важных вопросов может затягиваться, потому что никто не хочет идти на уступки.
ГОРОСКОП НА 16 ДЕКАБРЯ ⟩ Козерогов ждет карьерный рост, а Овнам не стоит верить каждому слову
Совсем иначе складывается вторая половина дня. Это время хорошо подходит для общения; даже очень разным людям быстро удается поладить. Единственная сфера, где могут возникнуть трудности, – финансы. Не спешите тратить деньги! Вы еще не раз поблагодарите себя за то, что проявили благоразумие и были экономны.
Овен
День, когда важно тщательно проверять любую поступающую информацию. Даже давние знакомые и надежные союзники могут невольно ввести вас в заблуждение или запутать. Лучше не спешить с решениями, касающимися работы. Дайте себе время, чтобы взвесить все «за» и «против», и вы обязательно поймете, что делать. Настойчивость помогает справиться со сложными делами. Некоторые Овны добиваются лучших результатов, чем ожидали, и дело тут не в везении, а в целеустремленности представителей знака. Возможны заметные перемены к лучшему в личных отношениях. День отлично подходит для того, чтобы исправить ошибки, допущенные раньше.
Телец
Благоприятный день для общения: вы с полуслова понимаете окружающих, легко догадываетесь, что на уме у новых знакомых, быстро понимаете, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы. Торопиться с ответом не обязательно: стоит собрать побольше информации. Сегодня окружающие особенно внимательно прислушиваются к вашему мнению. Удается переубедить тех, кто скептически относился к вашим идеям. Можно обсуждать вопросы, из-за которых прежде было много разногласий: найдется решение, устраивающее всех.
Близнецы
Что бы вы ни планировали на этот день, имейте в виду: нужные результаты едва ли удастся получить быстро, поэтому лучше запастись терпением. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, по крайней мере, пока вы не выясните, каковы их истинные намерения. На давних союзников можно положиться, они поддержат во всем. День хорошо подходит для того, чтобы делиться идеями и рассказывать о планах. К вам прислушиваются даже те, кто обычно игнорирует чужую точку зрения, интересуется только собственными делами. Не исключено начало деловых отношений, которые со временем примут дружеский характер.
Рак
Благоприятный день для общения, любых встреч в неформальной обстановке. Легко произвести хорошее впечатление на новых знакомых, понравиться тем, кто давно вам симпатичен. Вы легко догадываетесь, о чем думают окружающие и к чему на самом деле стремятся, поэтому хорошо ладите даже с теми, кто неохотно идет на контакт. Вероятны хорошие новости издалека. Давние знакомые делают предложения, на которые хочется немедленно согласиться, близкие не упускают возможности вас порадовать. Влюбленных Раков ждут приятные сюрпризы.
Лев
Отличный плодотворный день. Вы способны достичь важных целей, сделать то, что прежде казалось почти невозможным. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы, многих ставившие в тупик. Без ложной скромности рассказывайте о своих успехах: страна должна знать своих героев. Чем больше людей сегодня узнает о ваших достижениях, тем лучше. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не торопитесь тратить полученное, и правильно делаете: вскоре эти средства пригодятся для чего-то важного. Близкие поддерживают все ваши решения; это радует.
Дева
Отличный день для важных дел и новых начинаний. Даже с решением сложных задач вы справляетесь быстро: помогают интуиция и опыт. Удается найти подход к людям, с которыми прежде не получалось поладить. Вероятно, именно сегодня у вас появятся и надежные союзники, и настоящие друзья. Меняются к лучшему личные отношения: проблемы, прежде омрачавшие их, остаются в прошлом. Можно спокойно обсудить с близкими важные вопросы и общие планы, договориться о совместных действиях. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся финансов.
Весы
Не стоит спешить даже с решением тех вопросов, которые кажутся пустяковыми. Этот день требует серьезного и вдумчивого отношения ко всем делам, и рабочим, и личным. Определенно не стоит делиться секретами или важными планами, рассказывать, что у вас на душе. Подходящее время для откровенных разговоров наступит позже. Для чего день отлично подходит, так это для того, чтобы обдумывать планы. Интуиция очень остра, и часто вы можете предсказать, как будут развиваться события, что предпримут другие люди. Ваша проницательность производит сильное впечатление на окружающих.
Скорпион
День радует удачными совпадениями и открывает новые возможности. Но на легкий успех все же лучше не рассчитывать, особенно если вы беретесь за что-то новое. Да, многое получается хорошо, но усилия прикладывать все же приходится. И действовать лучше самостоятельно, не ожидая помощи: так вы гораздо быстрее получаете нужный результат. Хорошо проходят встречи с новыми знакомыми. Вы на многих производите сильное впечатление, нравитесь даже тем, кто обычно очень требователен и у всех находит недостатки. Близкие люди делятся отличными новостями.
Стрелец
Вам во многом везет. День отлично подходит для того, чтобы приступить к реализации смелых планов. Неважно, поддерживает ли вас кто-то: шансы достичь успеха в любом случае высоки. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, мгновенно принимаете верные решения, вдохновенно импровизируете, если что-то идет не по плану. День проходит интересно, но оказывается довольно утомительным. Постарайтесь найти время для отдыха: даже небольшой паузы в делах будет достаточно, чтобы восстановить силы. Вечер подходит для общения с самыми близкими; оно вдохновляет и радует.
Козерог
Благоприятный день для работы, особенно сложной, важной и ответственной. Там, где нужно принимать непростые решения, вы справляетесь лучше других. Удается учесть все факторы, обратить внимание на то, чего раньше никто не заметил, не допустить даже мелких ошибок. Не исключено, что именно благодаря сегодняшним успехам перед вами откроются захватывающие профессиональные перспективы. Вероятны денежные поступления, удачные сделки. Некоторые Козероги смогут купить именно то, о чем давно мечтали. День отлично подходит для того, чтобы выбирать подарки для близких: тут вы не ошибаетесь.
Водолей
День, когда для вас мало что действительно невозможно. Вы способны не просто преодолеть преграды, а устранить их со своего пути. Недоброжелатели понимают, что с вами лучше не воевать, и пытаются подружиться; вы же не торопитесь доверять им и правильно делаете. Предъявляя высокие требования к себе, вы и от окружающих сегодня хотите слишком многого. Это может осложнить отношения с близкими: они порой просто не в силах соответствовать вашим ожиданиям. Проявите снисходительность к слабостям тех, кто вам дорог. Это всем пойдет на пользу.
Рыбы
Не торопитесь. Это не лучший день для того, чтобы принимать важные решения или что-то кардинально менять в жизни, а также браться за сложные дела, с которыми едва ли удастся справиться в одиночку. С привычными задачами вы справляетесь быстро, да и начатое раньше успешно доводите до конца. Первая половина дня складывается довольно напряженно, вторая же радует и дает возможность расслабиться. Вечер подходит для семейных мероприятий, общения с самыми близкими людьми. Друзья делятся вдохновляющими идеями и хорошими новостями.