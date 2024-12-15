Известный эстонский шеф-повар возмущен поведением хулиганов, посетивших его ресторан: «Крысы, верните украденные декорации»

В субботу Орм Оя поделился в Instagram фотографией поврежденной кем-то люстры, сделанной из баскетбольного кольца. «Такие дебил, зачем портить вещи в ресторане, а?» - подписал известный эстонский шеф-повар снимок.

«И крысы, верните украденные декорации. Если с деньгами туго, то, возможно, найду вам работу», - добавил он в следующем посте, где видно, что со стены исчезли элементы декора.

Недавно Оя открыл новый корейский ресторан под названием Jenk, который находится в квартале Ротерманни. Кроме того, Орм знаком телезрителям по шоу Masterchef Eesti, и он также шеф-повар в ресторанах Cucina di Orm Oja и La Pizzeria di Orm Oja.