СМОТРИТЕ Не узнать: Вера Брежнева показала, как изменилась ее 15-летняя дочь

Сара выглядит уже совсем взрослой, что неоднократно становилось поводом для обсуждений в соцсетях. Некоторые пользователи даже подозревали ее в пластических операциях, но девушка опровергла эти слухи, поблагодарив за свою красоту родителей, пишет УНИАН.

Вера Брежнева лаконично, но нежно поздравила дочь с днем рождения. Она также опубликовала совместное селфи с Сарой, на котором видно, что девушка унаследовала красоту от своей звездной мамы.

К слову, Сара Киперман - младшая дочь Веры Брежневой от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом. Девушка живет в Европе и планирует получить образование дизайнера интерьеров. Ранее она училась в США.

В подборке фотографий, которые опубликовала Брежнева, можно увидеть, как со временем менялась Сара. Еще несколько лет назад она была совсем юной девочка, а сейчас выглядит как взрослая девушка.​