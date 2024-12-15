Предложение исполнить желание маленькой девочки возмутило жителей Эстонии: «Извините, конечно, но это слишком»

В Facebook-группе Elumuutvad abistajad более 12 000 участников, и цель группы - объединить людей, которым необходима помощь с серьезными проблемами, но не имеющих для их решения денег или навыков, и тех, кто хочет сделать доброе дело.

«Это не группа для поиска помощи в решении проблем, возникших из-за лени, а для тех, кто действительно сталкивается с трудностями, которые они не могут преодолеть самостоятельно или без помощи друзей и знакомых», - говорится в описании группы.