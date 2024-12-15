Неделю назад в Elumuutvad abistajad администратор группы Эвелин опубликовала пост с предложением исполнить мечту 12-летнего ребенка. Многих пользователей такая просьба возмутила, и под публикацией разразилась жаркая дискуссия: на такую сумму можно накормить и одеть немало семей!
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Предложение исполнить желание маленькой девочки возмутило жителей Эстонии: «Извините, конечно, но это слишком»
В Facebook-группе Elumuutvad abistajad более 12 000 участников, и цель группы - объединить людей, которым необходима помощь с серьезными проблемами, но не имеющих для их решения денег или навыков, и тех, кто хочет сделать доброе дело.