Полнолуние в Близнецы или Холодная Луна может стать периодом для завершения старых дел, а также повышенной коммуникации. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 15 декабря, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Последнее Полнолуние в этом году уже сегодня: что нельзя делать
Декабрьское полнолуние традиционно называют Холодной Луной. Так его окрестили племена Северной Америки из-за резкого падения температуры воздуха и холодного света в длинных ночах.
Что сулит Холодная Луна в Близнецах?
- Ясность в общении. Энергия Близнецов помогает находить нужные слова для важных разговоров. Если вы долго не решались высказаться или что-то обсудить, сейчас отличное время, чтобы поставить точки над «і».
- Информационные инсайты. Возможно, вы получите важные новости, найдете ответы на давние вопросы или откроете для себя новое направление, которое вдохновит.
- Легкость в принятии решений. Умственная активность Близнецов помогает смотреть на вещи с разных сторон. Это отличное время для оценки своих планов и выбора лучшего пути.
- Социальная активность. Возникает желание общаться, расширять круг знакомств, делиться мыслями и идеями. Даже если вы обычно склонны к уединению, сейчас вас может потянуть на контакт с другими.
- Гибкость и адаптивность. Близнецы - это знак перемен, и Холодная Луна принесет нам возможность легко перестраиваться, даже если планы неожиданно изменятся.
Это время приносит энергию перемен, активного общения, поиска новых идей и анализа прошлого. Она словно освещает наш путь к осознанию: что из накопленного опыта важно взять с собой в новый год, а от чего лучше избавиться.
Что можно делать в полнолуние:
- генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;
- мириться;
- медитировать;
- ухаживать за телом, начать похудение;
- заниматься благотворительностью.
Чего нельзя делать в полнолуние:
- конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
- начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- брать деньги в долг, оформлять кредиты;
- покупать недвижимость, автомобили;
- поддаваться печали и негативным мыслям;
- употреблять алкоголь, тяжелую пищу.