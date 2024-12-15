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Названо лучшее место для встречи Нового года 2025

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Лучшее место, чтобы отметить Новый год. Снимок иллюстративный.
Лучшее место, чтобы отметить Новый год. Снимок иллюстративный. Фото: fornStudio/Shutterstock

Португальский остров Мадейра признали лучшим местом Европы для того, чтобы провести новогоднюю ночь с 2024 на 2025 год. Примечательно, что средние температуры в декабре-январе там составляют 16-17 градусов тепла и в этом время часто светит солнце, а снега на Новый год вообще не бывает.

Рейтинг представил туристический портал Europe's Best Destinations, который до этого назвал рождественскую ярмарку в польском Гданьске лучшей в Европе в 2024 году, пишет УНИАН.

«На Мадейре устраиваются одни из лучших новогодних фейерверков в мире. Часто называемое европейскими Гавайями, это потрясающее место представляет собой яркий гобелен вкусов, цветов, захватывающих дух пейзажей, аутентичных ярмарок и изысканных вин, предлагая уникальные впечатления, которые очаровывают каждого путешественника», – пишут авторы топа.

Отмечается, что Рождество и Новый год на Мадейре празднуются с большим энтузиазмом, а местные власти выделяют немалые средства на то, чтобы создать там невероятную праздничную атмосферу.

12 лучших мест Европы, чтобы встретить Новый год 2025:

  1. Мадейра, Португалия
  2. Марбелья, Испания
  3. Пловдив, Болгария
  4. Вена, Австрия
  5. Батуми, Грузия
  6. Фуэртевентура, Канарские острова, Испания
  7. Регион Шампань, Франция
  8. Куршевель, Франция
  9. Эшторил, Португалия
  10. Остров Устика, Сицилия, Италия
  11. Порту-Санту, Португалия
  12. Ницца, Франци
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