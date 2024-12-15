Португальский остров Мадейра признали лучшим местом Европы для того, чтобы провести новогоднюю ночь с 2024 на 2025 год. Примечательно, что средние температуры в декабре-январе там составляют 16-17 градусов тепла и в этом время часто светит солнце, а снега на Новый год вообще не бывает.
Названо лучшее место для встречи Нового года 2025
Рейтинг представил туристический портал Europe's Best Destinations, который до этого назвал рождественскую ярмарку в польском Гданьске лучшей в Европе в 2024 году, пишет УНИАН.
«На Мадейре устраиваются одни из лучших новогодних фейерверков в мире. Часто называемое европейскими Гавайями, это потрясающее место представляет собой яркий гобелен вкусов, цветов, захватывающих дух пейзажей, аутентичных ярмарок и изысканных вин, предлагая уникальные впечатления, которые очаровывают каждого путешественника», – пишут авторы топа.
Отмечается, что Рождество и Новый год на Мадейре празднуются с большим энтузиазмом, а местные власти выделяют немалые средства на то, чтобы создать там невероятную праздничную атмосферу.
12 лучших мест Европы, чтобы встретить Новый год 2025:
- Мадейра, Португалия
- Марбелья, Испания
- Пловдив, Болгария
- Вена, Австрия
- Батуми, Грузия
- Фуэртевентура, Канарские острова, Испания
- Регион Шампань, Франция
- Куршевель, Франция
- Эшторил, Португалия
- Остров Устика, Сицилия, Италия
- Порту-Санту, Португалия
- Ницца, Франци