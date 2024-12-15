Названо лучшее место для встречи Нового года 2025

Португальский остров Мадейра признали лучшим местом Европы для того, чтобы провести новогоднюю ночь с 2024 на 2025 год. Примечательно, что средние температуры в декабре-январе там составляют 16-17 градусов тепла и в этом время часто светит солнце, а снега на Новый год вообще не бывает.