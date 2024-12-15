МИЛЫЕ СНИМКИ Звездный фотограф Ардо Кальювеэ стал отцом: «Привет, наш маленький снеговик»

О том, что Кальювеэ и Дворянинов ждут ребенка, пара сообщила в июне. «Приключения начинаются. Наш маленький долгожданный ребенок», - написали тогда будущие родители в Instagram.

Теперь Кальювеэ делится радостной новостью в Instagram: 11 декабря у них родился мальчик. «Привет, наш маленький снеговик», - пишет он в Instagram и публикует милые снимки.

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов живут вместе уже 11 лет и два года женаты. Пара обручилась в 2013 году в Таиланде, а свадебная церемония состоялась в марте 2022 года в замке Фалль в Кейла-Йоа.