Настоящая причина, по которой принц Гарри так быстро женился на Меган Маркл

Гарри и Меган поженились спустя всего два года после знакомства, тогда как Кейт Миддлтон ждала предложения руки и сердца от Уильяма долгих восемь лет. Завесу тайны приоткрыла Тина Браун - автор книги «Дворцовые документы: внутри Дома Виндзоров», цитаты из которой приводит издание Daily Mail.

По информации журналистки, бабушка Гарри, покойная королева Елизавета II, а также его старший брат Уильям беспокоились, что герцог Сассекский повторит печальную судьбу своих родителей. Как известно, принц Чарльз и принцесса Диана перед свадьбой встречались всего шесть месяцев - и все помнят, к чему привела такая поспешность.

Кроме того, родственники Гарри опасались, что американка Меган, выросшая совсем в другой среде, не успеет усвоить все правила и традиции королевской семьи за столь короткий срок. Однако Гарри был непреклонен: по словам Браун, он объяснил свое решение тем, что хочет детей от Меган, а ее «биологические часы тикают». На момент свадьбы принцу было 33 года, а его избраннице - 36 лет.

Свадьба Гарри и Меган состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Спустя ровно год - в мае 2019 - на свет появился первенец супругов Арчи. А еще через два года у пары родилась дочка Лилибет.