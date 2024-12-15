ФОТО Дочь покойной Анастасии Заворотнюк сообщила о пополнении в семье

Этой новостью она поделилась в своем Instagram и показала фото с заметно округлившимся животиком.​

«Очень волнуюсь делиться этой новостью, но чувствую, что уже не в состоянии не рассказать вам причину длительного отсутствия в соцсетях. Очень ждем тебя», - написала Анна.

К слову, дочь покойной актрисы не показывает публично личную жизнь и не рассекречивает своего избранника. Ранее Анна отмечала, что с мужем познакомилась во время учебы в США. Известно, что сейчас девушка находится в Дубае, занимается блогерством и модельным бизнесом.

Отметим, что мать Анны Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Последние пять лет актриса боролась за жизнь. После того как в 2019 году ей диагностировали агрессивную форму онкологии, Заворотнюк отменила все выступления и съемки, чтобы как можно быстрее выздороветь. Однако, несмотря на экспериментальное лечение и помощь ведущих специалистов, вернуться к поклонникам ей уже не удалось.

При жизни Заворотнюк была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года актриса вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.