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ВИДЕО «Нельзя приходить на работу в спортивных штанах!» Должны ли представительские расходы министров быть прозрачными?

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Фото статьи
Фото: Kaader videost

Надбавка к зарплате министров в размере 1489 евро предназначена в первую очередь для представительских расходов, но отчеты чиновники предоставлять не обязаны. «Если у кого-то есть время заниматься этим, пока нужно работать над ростом экономики и безопасностью, то я думаю, что он легкомысленно относится к жизни», - ответил премьер-министр Кристен Михал на вопрос - должны ли министры представлять отчеты о представительских расходах.

На недавнем заседании Рийгикогу был рассмотрен законопроект, инициированный фракцией Центристской партии, который был призван сделать выплату представительских расходов министрам более прозрачной. Парламент отклонил законопроект в первом чтении.

Если информация о компенсации расходов членам Рийгикогу прозрачна, и ее можно изучить, по крайней мере, по требованию прессы, то с министрами дела обстоят иначе. Их надбавка к заработной плате в размере 1489 евро предназначена в первую очередь для представительских расходов, однако отчеты министры предоставлять не обязаны. Это составляет в общей сложности в год 253 311 евро совершенно непрозрачных расходов.

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