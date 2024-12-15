ВИДЕО «Нельзя приходить на работу в спортивных штанах!» Должны ли представительские расходы министров быть прозрачными?

Надбавка к зарплате министров в размере 1489 евро предназначена в первую очередь для представительских расходов, но отчеты чиновники предоставлять не обязаны. «Если у кого-то есть время заниматься этим, пока нужно работать над ростом экономики и безопасностью, то я думаю, что он легкомысленно относится к жизни», - ответил премьер-министр Кристен Михал на вопрос - должны ли министры представлять отчеты о представительских расходах.