Надбавка к зарплате министров в размере 1489 евро предназначена в первую очередь для представительских расходов, но отчеты чиновники предоставлять не обязаны. «Если у кого-то есть время заниматься этим, пока нужно работать над ростом экономики и безопасностью, то я думаю, что он легкомысленно относится к жизни», - ответил премьер-министр Кристен Михал на вопрос - должны ли министры представлять отчеты о представительских расходах.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Нельзя приходить на работу в спортивных штанах!» Должны ли представительские расходы министров быть прозрачными?
На недавнем заседании Рийгикогу был рассмотрен законопроект, инициированный фракцией Центристской партии, который был призван сделать выплату представительских расходов министрам более прозрачной. Парламент отклонил законопроект в первом чтении.