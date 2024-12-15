Среди жителей Эстонии распространяется видео с избиением подростка. Полиция прокомментировала ситуацию

«Это просто ужасно, эти видео сейчас разлетелись по Snapchat. В конце девочку заставили снять одежду... Она вообще добралась до дома?» - спрашивает женщина, связавшаяся с Elu24, которая видела эти жуткие кадры.

В ролике, который длится чуть меньше двух минут, избивают подростка. К концу видео лицо девочки залито кровью, и ей приказывают раздеться. Во время съемки избивающие что-то говорят, но их голоса сильно искажены, поэтому невозможно разобрать, что именно и на каком языке они общаются.

К видео добавлен заголовок на эстонском языке. В нем призывают к насилию по отношению к молодым людям, снимавшим тот в ролик. «Есть у кого-то информация о том, кем могут быть эти нападавшие?» - написано в опубликованном в Snapchat ролике.

О видео стало известно и полиции. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Керли Вирк заявила, что несколько факторов указывают на то, что это ужасное видео насилия, по всей видимости, было снято не в Эстонии.

«Тем не менее, если у кого-то есть дополнительная информация, которая может помочь установить, когда, где и с кем было совершено это преступление, полиция просит сообщить об этом по номеру 112», - добавляет Вирк.