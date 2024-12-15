ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто позировал в фотобудке на Ратушной площади в эти выходные

На рождественской ярмарке в Старом городе Таллина есть удивительная фотобудка, где на фоне украшений бренда ShiShi любой желающий может сфотографироваться.

В первый адвент на ярмарку прибыл Санта-Клаус, который останется в своем домике, ожидая детей, желающих порадовать его стихотворениями или песнями. Письма Санта-Клаусу можно опустить в почтовый ящик возле его домика, чтобы убедиться, что рождественское чудо коснется каждого.

В центре рождественской ярмарки на Ратушной площади в этот раз возвышается пушистая елка высотой около 16 метров. Рождественское дерево привезли прямиком из Саку.

Ярмарка в сердце Старого города будет открыта до 27 декабря.