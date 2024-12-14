«Это неэтично»: Мадонна поделилась провокационными кадрами рядом с Папой Римским

Американская певица итальянского происхождения Мадонна Луиза Чикконе спровоцировала споры, поделившись сгенерированными искусственным интеллектом изображениями с Папой Франциском. Это произошло на фоне ее давнего конфликта с католической церковью, который длится уже более трех десятилетий, пишет Mail Online.

На фейковых снимках 66-летняя поп-звезда, одетая в корсет, обтягивающий грудь, стоит довольно близко рядом понтификом, который, кажется, приобнимает ее.

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После этого поклонники творчества певицы задались вопросом, зачем она публикует такие провокационные изображения.

«Зачем ей это делать?», - написал один из фанатов, прикрепив плачущий смайлик.

«Это неэтично и совсем нехорошо», - согласились с ним.

Другой раскритиковал суперзвезду за попытку «быть резкой». Еще один считает, что таким образом певица «хочет оставаться актуальной».

Впрочем, один из пользователей высмеял Мадонну, пошутив, что она «наконец-то» нашла «парня своего возраста», так как Франциску 17 декабря исполнится 88 лет.

В мае 2022 года певица написала твит, адресованный Папе Франциску, и попросила его встретиться, чтобы обсудить «некоторые важные вопросы» - в частности, ее «богохульное» поведение.

«Привет, понтифик Франциск - я хорошая католичка. Я клянусь! То есть я не клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли будет встретиться как-нибудь, чтобы обсудить некоторые важные вопросы? Меня отлучали от церкви три раза. Это кажется несправедливым. С уважением, Мадонна», - написала певица тогда.

Как отмечает издание, еще в конце двадцатого века она была осуждена Ватиканом и несколькими Папами Католической Церкви.

В 1989 году она столкнулась с полемикой из-за своего клипа Like a Prayer, в котором фигурировали горящие кресты и эротическое изображение Иисуса.