Расставание Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как пара пережила тяжелый период

Будущие король и королева Великобритании, которые в начале 2024 года отметили 13-ю годовщину свадьбы, вместе уже почти два десятилетия. Они впервые встретились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии в 2001 году.

Юная Кейт привлекла внимание внука королевы Елизаветы II во время благотворительного показа мод в 2002 году, когда она вышла на подиум в прозрачном кружевном наряде. Хотя многие считают их отношения сказочным романом, путь к супружескому счастью не всегда был гладким.

Расставание Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В начале 2007 года начали ходить слухи о том, что принц Уильям сделает предложение своей девушке на ее 25-й день рождения. Впрочем, будущий монарх наоборот решил прекратить их отношения.

Сообщается, что Уильям чувствовал «клаустрофобию» в этих отношениях. Как и во время прошлого разрыва, принц прекратил отношения из-за страха обязательств и беспокойства о том, что подвергнет свою возлюбленную высокому давлению и королевскому стилю жизни.

Он позвонил, чтобы сказать Кейт, что паре нужно сделать перерыв, добавив, что им обоим может быть полезно получить «немного пространства», чтобы «найти свой собственный путь».

После этого будущий король пошел отпраздновать новый статус в ночной клуб.