Спустя почти два месяца после трагической гибели 31-летнего певца Лиама Пейна, экс-участника группы One Direction, всплывают все новые факты того трагического вечера, когда жизнь звезды оборвалась.
Искал наркотики и девушек: всплыли новые детали последних часов жизни Лиама Пейна
Как пишет Daily Mail, в последние часы жизни Пейн сказал персоналу отеля, что они «бесполезны», потому что не могут достать кокаин, и написал секс-работнице, предложив 5000 долларов за то, чтобы она пришла к нему в отель, за несколько часов до смерти
Эстебан Грасси, главный администратор отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, который сейчас находится под официальным расследованием, заявил, что Пейн звонил «настойчиво», чтобы попросить алкоголь и спросить, где он может достать кокаин.
Когда сотрудник ответил, что не может помочь, певец якобы оскорбил его. Он также заказал несколько бутылок спиртоного и машину, чтобы поехать и забрать секс-работницу в четырех милях от отеля.
В сообщениях, предоставленных прокурорам, полученных аргентинским журналистом Мауро Сзетой и опубликованных на его сайте VíaSzeta, по-видимому, был указан номер телефона из юго-восточной Флориды, с которого отправлялись сообщения эскортнице в WhatsApp. В сообщениях содержалась ссылка на профиль Лиама в Instagram с эскортом, а затем вопрос, не хочет ли она «поиграть».
«У меня есть целый день… Я бы подарил тебе 5000 долларов. Ты приходишь ко мне в отель, мы развлекаемся, только я и ты», - говорилось в сообщениях.
Заметив, что на заднем плане WhatsApp эскорта изображена другая женщина, отправитель сообщения, предположительно Пейн, спрашивает: «Кто твоя подруга, ты хочешь ее привести?»
Эскортница ответила: «Давай, Ноэ [так в оригинале] до 7 вечера, 5000 долларов на двоих, это целый день для нас двоих».
Человек, отправивший сообщение, предположительно Пейн, отвечает: «Хорошо, но банковский перевод».
До этого Грасси сказал, что в понедельник 14 октября ему написал посыльный после ссоры с Пейном, когда тот отнес корзину с фруктами в номер певицы.
«Он пригласил меня в свой номер (что, кстати, было катастрофой) и спросил, могу ли я достать ему кокаин. Я ответил: Прошу прощения, сэр, но ни я, ни кто-либо из персонала не можем помочь вам с таким обслуживанием, на что он ответил, что я »бесполезен« и что мне следует убраться с его глаз. Я немного испугался, так как его манеры были не очень вежливыми», - рассказал посыльный по фамилии Бенитес.
В сообщениях аргентинских СМИ упоминаются имена официанта Бариана Пайза, работника отеля Эсекьеля Перейры и аргентинского бизнесмена Роджера Нореса, обвиняемых в предоставлении наркотиков за плату. Норес также обвиняется в том, что бросил Пейна перед смертью.
Прокуроры утверждают, что он фактически был менеджером Лиама, пока тот был в Аргентине, контролируя его расходы и давая ему деньги на наркотики.
Звезда One Direction сломал себе череп и мгновенно умер от «очень серьезных травм», когда он упал с балкона третьего этажа отеля в Аргентине 16 октября. Спустя больше месяца после смерти его похоронили в Великобритании.