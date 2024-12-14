Искал наркотики и девушек: всплыли новые детали последних часов жизни Лиама Пейна

Как пишет Daily Mail, в последние часы жизни Пейн сказал персоналу отеля, что они «бесполезны», потому что не могут достать кокаин, и написал секс-работнице, предложив 5000 долларов за то, чтобы она пришла к нему в отель, за несколько часов до смерти​​

Эстебан Грасси, главный администратор отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, который сейчас находится под официальным расследованием, заявил, что Пейн звонил «настойчиво», чтобы попросить алкоголь и спросить, где он может достать кокаин.

Когда сотрудник ответил, что не может помочь, певец якобы оскорбил его. Он также заказал несколько бутылок спиртоного и машину, чтобы поехать и забрать секс-работницу в четырех милях от отеля.

В сообщениях, предоставленных прокурорам, полученных аргентинским журналистом Мауро Сзетой и опубликованных на его сайте VíaSzeta, по-видимому, был указан номер телефона из юго-восточной Флориды, с которого отправлялись сообщения эскортнице в WhatsApp. В сообщениях содержалась ссылка на профиль Лиама в Instagram с эскортом, а затем вопрос, не хочет ли она «поиграть».

«У меня есть целый день… Я бы подарил тебе 5000 долларов. Ты приходишь ко мне в отель, мы развлекаемся, только я и ты», - говорилось в сообщениях.

Заметив, что на заднем плане WhatsApp эскорта изображена другая женщина, отправитель сообщения, предположительно Пейн, спрашивает: «Кто твоя подруга, ты хочешь ее привести?»