Больная Кейт Миддлтон вскоре может полноценно вернуться к работе: при каком условии

Ранее в этом году будущая королева Великобритании отказалась от своих публичных обязанностей после того, как у нее диагностировали неизвестный публике тип рака. Однако после завершения химиотерапии в сентябре принцесса Уэльская совершила ряд появлений.

Жена принца Уильяма недавно организовала свой ежегодный концерт рождественских песен и даже присоединилась к принцу Уильяму, когда они приветствовали эмира Катара и его жену во время государственного визита в Великобританию. Поклонники надеялись больше видеть Кейт Миддлтон, и один источник считает, что это может произойти уже вскоре.

Монаршая персона возьмет на себя больше королевских обязанностей, «когда будет готова и ее врачи дадут добро».

Решение о публичных выходах Кейт в 2025 году будут приняты в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ранее принцесса Уэльская рассказала о своем возвращении к работе, когда опубликовала видео, в котором объявила о завершении курса химиотерапии.

«Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать воспринимать каждый день так, как он придет», - сказала она.