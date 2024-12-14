Omniva отметила завершение одного крупного проекта так, что в мероприятии приняли участие как сотрудники компании, так и партнеры. В общей сложности на встречу собрались около 70 человек, а на организацию питания было потрачено более тысячи евро.
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ФОТО ⟩ «В Эстонии действительно тяжелые времена...» Omniva отблагодарила сотрудников и партнеров дорогим угощением
Государственная компания Omniva поблагодарила команду, работавшую над большим проектом, в который входили как ее сотрудники, так и внешние партнеры. Стол для почти сотни гостей на благодарственном мероприятии был очень богатым.