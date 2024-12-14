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ФОТО «В Эстонии действительно тяжелые времена...» Omniva отблагодарила сотрудников и партнеров дорогим угощением

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Фото статьи
Фото: Linda Maitsed Catering

Omniva отметила завершение одного крупного проекта так, что в мероприятии приняли участие как сотрудники компании, так и партнеры. В общей сложности на встречу собрались около 70 человек, а на организацию питания было потрачено более тысячи евро.

Государственная компания Omniva поблагодарила команду, работавшую над большим проектом, в который входили как ее сотрудники, так и внешние партнеры. Стол для почти сотни гостей на благодарственном мероприятии был очень богатым.

Кейтерингом для мероприятия занималась Linda Maitsed Catering, которая также опубликовала фотографию красочного стола в социальных сетях. На столе можно было найти множество витаминизированных закусок, таких как инжир, хурма, апельсины, физалис, киви, арбузы и т. д. Также были представлены различные сыры, мясные изделия и хлебобулочные изделия. Для сладкоежек были печенья и пирожные.

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