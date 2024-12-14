ФОТО «В Эстонии действительно тяжелые времена...» Omniva отблагодарила сотрудников и партнеров дорогим угощением

Государственная компания Omniva поблагодарила команду, работавшую над большим проектом, в который входили как ее сотрудники, так и внешние партнеры. Стол для почти сотни гостей на благодарственном мероприятии был очень богатым.

Кейтерингом для мероприятия занималась Linda Maitsed Catering, которая также опубликовала фотографию красочного стола в социальных сетях. На столе можно было найти множество витаминизированных закусок, таких как инжир, хурма, апельсины, физалис, киви, арбузы и т. д. Также были представлены различные сыры, мясные изделия и хлебобулочные изделия. Для сладкоежек были печенья и пирожные.