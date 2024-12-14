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Почему 50 Cent и другие мировые звезды выступают именно в Таллинне?

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Фото статьи
Фото: MPI04 / Capital Pictures / Scanpix

В пятницу стало известно, что легенда хип-хопа 50 Cent выступит на Таллиннском Певческом поле летом следующего года. Ilta-Sanomat пишет о том, почему мировые звезды все чаще предпочитают выступать не в Финляндии, а в Эстонии.

Новость о том, что 50 Cent выступит 8 августа на Таллиннском Певческом поле, дошла и до соседей с севера. Этот концерт будет единственным подобным мероприятием артиста в Северной Европе в 2025 году.

В статье говорится, что в следующем году в Таллинн приедут также Джастин Тимберлейк и Imagine Dragons.

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