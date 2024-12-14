ГАЛЕРЕЯ На праздничном рождественском гала-вечере в Таллинне гостей развлекают NÖEP, Анне Вески и Койт Тооме

В этом году рождественский гала-вечер проходит уже в десятый раз, и на сцене выступают многие известные артисты: Койт Тооме, Анне Вески и NÖEP. Кроме них, гостей развлекает DJ Вайдо Пяннел, а зрелищное шоу на сцене представляет Ингмар Йыэла & Utopia Entertainment.