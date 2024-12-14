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ГАЛЕРЕЯ На праздничном рождественском гала-вечере в Таллинне гостей развлекают NÖEP, Анне Вески и Койт Тооме

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Unibet Arena заполнилась в пятничный вечер несколькими тысячами человек, которые с удовольствием наслаждались рождественским гала-вечером вместе с коллегами.

В этом году рождественский гала-вечер проходит уже в десятый раз, и на сцене выступают многие известные артисты: Койт Тооме, Анне Вески и NÖEP. Кроме них, гостей развлекает DJ Вайдо Пяннел, а зрелищное шоу на сцене представляет Ингмар Йыэла & Utopia Entertainment.

Ведущие вечера - Март Нормет и Грете Кульд.

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