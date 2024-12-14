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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на роскошный рождественский гала-вечер в Таллинне!

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В пятницу стартовал уже десятый по счету рождественский гала-вечер, который в первую очередь предназначен для малых предприятий

«Мы действительно смогли распродать билеты на оба дня», - отметил руководитель внутренних мероприятий Unibet Arena Сийм Сирельпуу, комментируя популярность корпоративного рождественского гала.

Сирельпуу рассказал, что идея организовать рождественский гала-вечер десять лет назад возникла именно для малых предприятий, где работает от 6 до 12 или 24 сотрудников, чтобы и у них была возможность провести рождественский праздник.

«Это достаточно дорого, но сюда гости уже приходят нарядными, и здесь есть все необходимое», - объяснил Сирелпуу, выделив как хорошую еду и напитки, так и развлечение.

Ведущими гала-вечера выступают Грете Кульд и Март Нормет. В оба дня на сцену выйдут, среди прочих, Койт Тооме и Анне Вески.

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