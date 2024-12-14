Эстонская актриса: когда-то я брала кредиты, а позже уже не могла их выплачивать

Диана Клас (57) много лет назад вела расточительный образ жизни, который привел ее к банкротству. В 2018 году актриса была объявлена неплатежеспособной. Начатое производство по банкротству было прекращено в 2019 году. Одновременно было начато производство по освобождению должника от обязательств, и теперь, пять лет спустя, встреча состоялась в зале Тартуского уездного суда.