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Эстонская актриса: когда-то я брала кредиты, а позже уже не могла их выплачивать

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Фото статьи
Фото: Facebook / Diana Klas

Актриса Диана Клас оказалась в долгах много лет назад. Сейчас Тартуский уездный суд рассматривает освобождение Клас от долгов и вынес решение по этому делу сегодня вечером. 

Диана Клас (57) много лет назад вела расточительный образ жизни, который привел ее к банкротству. В 2018 году актриса была объявлена неплатежеспособной. Начатое производство по банкротству было прекращено в 2019 году. Одновременно было начато производство по освобождению должника от обязательств, и теперь, пять лет спустя, встреча состоялась в зале Тартуского уездного суда.

Однако суд отказался освободить Диану Клас от оставшихся обязательств в рамках процедуры банкротства. «Поскольку, по мнению суда, должник не исполнил свои обязательства должным образом, суд считает, что Диану Клас нельзя освободить от обязательств, оставшихся неисполненными в процессе банкротства», - сообщил пресс-секретарь Тартуского уездного суда Сийм Саавик.

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