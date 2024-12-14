ФОТО Не похож на себя: Алексей Солтан предстал в образе известного героя

«Мы часто воспринимаем жизнь через ее внешние проявления: успехи, события, обстоятельства. Но истинная сила находится внутри. Это способность сохранять спокойствие среди хаоса. Способность оставаться верным себе, даже когда мир пытается тебя изменить.

Красота жизни - в ее несовершенстве. Красота человека - в его осознанности. Нам не нужно искать ответы вовне- они всегда были и всегда будут внутри нас.

Будь тем, кто создает свой собственный свет, кто наполняет каждый шаг смыслом. Жизнь - это не игра обстоятельств, а отражение того, кем ты выбираешь быть»​, - говорится в посте.

Фото: Скриншот с Facebook.