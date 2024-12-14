Явно похудевший стилист Алексей Солтан продемонстрировал поклонникам новый образ. На этот раз, кажется, вдохновленный персонажем из «Игры престолов» Джоном Сноу.
ФОТО ⟩ Не похож на себя: Алексей Солтан предстал в образе известного героя
«Мы часто воспринимаем жизнь через ее внешние проявления: успехи, события, обстоятельства. Но истинная сила находится внутри. Это способность сохранять спокойствие среди хаоса. Способность оставаться верным себе, даже когда мир пытается тебя изменить.
Красота жизни - в ее несовершенстве. Красота человека - в его осознанности. Нам не нужно искать ответы вовне- они всегда были и всегда будут внутри нас.
Будь тем, кто создает свой собственный свет, кто наполняет каждый шаг смыслом. Жизнь - это не игра обстоятельств, а отражение того, кем ты выбираешь быть», - говорится в посте.