Названы самые инстаграмные города для путешествий в 2025 году

Euronews cообщает, что, по данным Индекса социальных путешествий компании Titan Travel, который ранжирует направления по количеству публикаций в TikTok и Instagram, поисковых запросов в Google и темпам роста поисковых запросов, все самые популярные города для отметок в 2024 году находились в Европе.

В тройку лучших городов вошли два французских направления - неожиданно Ницца заняла первое место, а хозяин Олимпиады Париж получил бронзу. Между ними, на втором месте, оказался Лондон в Великобритании, который также стал самым популярным городом в Instagram в мире, пишет MixNews.

Компания Titan Travel проанализировала данные об увеличении количества публикаций в Instagram в период с 2023 по 2024 год, определив популярные города и страны.

В десятку лучших вошли по два города из Объединенных Арабских Эмиратов, США и Японии, а оставшиеся четыре города - из Европы. Результаты оказались весьма неожиданными.

В 2024 году в Instagram было отмечено более трех миллионов публикаций с изображением испанской Пальмы-де-Майорки, что позволило этому морскому курорту на Балеарских островах занять третье место в списке.

Прибрежная столица любима пользователями Instagram за ее прекрасные пляжи и архитектурные жемчужины, но она стала предметом протестов местных жителей против чрезмерного туризма .