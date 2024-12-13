Количество поисковых запросов «куда поехать в 2025 году» выросло на 5 000 процентов! Посетители ищут направления, которые можно будет выложить в Instagram. Туристическая компания подсчитала самые популярные европейские города в социальных сетях в 2024 году и назвала города, которые с наибольшей вероятностью «взорвут» интернет в 2025 году.
Названы самые инстаграмные города для путешествий в 2025 году
Euronews cообщает, что, по данным Индекса социальных путешествий компании Titan Travel, который ранжирует направления по количеству публикаций в TikTok и Instagram, поисковых запросов в Google и темпам роста поисковых запросов, все самые популярные города для отметок в 2024 году находились в Европе.
В тройку лучших городов вошли два французских направления - неожиданно Ницца заняла первое место, а хозяин Олимпиады Париж получил бронзу. Между ними, на втором месте, оказался Лондон в Великобритании, который также стал самым популярным городом в Instagram в мире, пишет MixNews.
Компания Titan Travel проанализировала данные об увеличении количества публикаций в Instagram в период с 2023 по 2024 год, определив популярные города и страны.
В десятку лучших вошли по два города из Объединенных Арабских Эмиратов, США и Японии, а оставшиеся четыре города - из Европы. Результаты оказались весьма неожиданными.
В 2024 году в Instagram было отмечено более трех миллионов публикаций с изображением испанской Пальмы-де-Майорки, что позволило этому морскому курорту на Балеарских островах занять третье место в списке.
Прибрежная столица любима пользователями Instagram за ее прекрасные пляжи и архитектурные жемчужины, но она стала предметом протестов местных жителей против чрезмерного туризма .
Несмотря на лесные пожары последних лет, прогнозируется, что Родос в Греции станет пятым по популярности городом в мире для посещения в следующем году: за последние 12 месяцев количество публикаций в Instagram выросло на восемь процентов.
Этот средневековый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - фотогеничное место, известное своими побеленными зданиями, скалистыми береговыми линиями и красивым старым городом.
В 2025 году Стамбул может столкнуться с резким ростом числа туристов: компания Titan Travel рассчитала свой «социальный рейтинг путешествий» на уровне 7,96/10 на основе публикаций в Instagram и TikTok, а также поисковых запросов в Google.
Самый большой город Турции расположен на проливе Босфор, и любители архитектуры фотографируют его многочисленные мечети, дворцы, крепости и замки. Но в августе этого года интернет-регулятор страны временно заблокировал доступ к Instagram, поэтому ваши праздничные хэштеги не гарантированы.
Греция обеспечила себе дополнительное место в Топ-10 городов для фотосъемки в 2025 году, поскольку Афины увидели 12 миллионов постов в Instagram за последний год. Некоторые из самых живописных мест для тегов в столице включают Национальный сад, стадион Панатинаикос и симпатичный район Плака в Анафиотике.
Городской Акрополь также вошел в десятку самых популярных мировых достопримечательностей в социальных сетях: в Instagram и TikTok опубликовано более 1,69 млн постов.
И Нидерланды также стремительно набирают популярность, согласно Social Travel Index. Страна поднялась на 13 позиций в социальных рейтингах с прошлого года, а путешественники стремятся выложить в Instagram ее поля тюльпанов, ветряные мельницы и каналы.