Бейонсе отказалась от фамилии Джей-Зи после скандала с изнасилованием несовершеннолетней

Ранее издание поместило артистку на 35-е месте в списке 100 самых влиятельных женщин мира. При этом в рейтинге звезда указана как Бейонсе Ноулз, хотя официально она Бейонсе Ноулз-Картер - например, именно так ещё в сентябре Forbes называл ее, освещая запуск ее бренда виски.

После этого в сети появились слухи о том, что она могла поменять имя: комментаторы считают, что Бейонсе пытается уберечь личный бренд от репутационного ущерба, который был вызван скандалом с мужем.

Некоторые из них заговорили о «мягкой смене имени для перезапуска» бренда Бейонсе. «Давайте послушаем, как вы все скажете: «Ого!», «Нет, не забудьте Картера!», «Все дружно приветствуем мисс Ноулз», - пишут люди.

В иске против 55-летнего Джей-Зи говорится, что в 2000 году продюсер и его друг, рэпер Пи Дидди (Шон Комбс), который сейчас находится под арестом, изнасиловали ребенка на домашней вечеринке, в то время как за этим наблюдала еще одна знаменитость. Картер категорически отверг «отвратительные» подозрения и обвинил адвоката Тони Бузби в попытке шантажа.