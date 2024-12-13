Сотрудницу Букингемского дворца арестовали за пьяный дебош на корпоративе

По информации британских СМИ, полиция прибыла по вызову в бар All Bar One на Виктория-стрит, который находится недалеко от дворца, во вторник около 9 вечера после сообщения о том, что один из посетителей разбил стаканы и попытался напасть на сотрудника заведения.

В баре в этот момент проходила заранее организованная предрождественская вечеринка сотрудников дворца, на которой присутствовало около 50 человек, пишет Sun.

Полиция арестовала 24-летнюю женщину по подозрению в нападении, нанесении ущерба, а также в нарушении общественного порядка. Она провела ночь в отделении, после чего ей выписали штраф и отпустили.

«Она была взята под стражу и отпущена на следующий вечер, получив штраф за нарушение общественного порядка», - говорится в заявлении лондонской полиции, поступившем в редакцию Sun.