ФОТОКОНКУРС НА LIMON.EE С вас – елки, с нас – подарки! Обладателей самых эффектных елочек наградит Татьяна Тридворнова

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!

Главное условие - елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.

Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 31 декабря (включительно) на адрес электронной почты: info@limon.ee

Имена трех победителей мы назовем 2 января 2025 года.

В теме письма обязательно укажите Yolki, обязательно оставьте номер своего телефона! Если тема письма не будет правильно обозначена, фото не примет участие в конкурсе!

Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит в редакции Postimees Grupp (Tartu mnt 80).

Портал Limon.ee имеет право менять условия конкурса. Сразу предупреждаем, что не все присланные в редакцию снимки будут опубликованы на портале.

Мы ждем фотографии ваших елок! Удачи и праздничного настроения! Давайте создавать его вместе!