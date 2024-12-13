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РОДСТВЕННИКИ ИЛИ СОУЧАСТНИКИ? Родные Келли Сильдару попытались выйти из судебного процесса

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Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

В среду в зале Харьюского окружного суда рассматривался вопрос, помогали ли бывшие члены правления MTÜ Kelly и Henry Sildaru Suusaklubi в присвоении денег или они просто являются жертвами обстоятельств, находящимися в суде. В пятницу днем суд постановил, что родственники Сильдару все же будут привлечены к процессу в качестве ответчиков.

Келли Сильдару требует со счета клуба Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi якобы принадлежащие ей 211 000 евро. Это сумма, которая, по ее словам, была использована для покупки акций Tallinna Vesi на средства ее спонсоров от имени клуба. Позже акции были проданы, но деньги так и не были переведены на счет Келли. Сумма осталась на расчетном счете MTÜ.

Несмотря на то, что название клуба включает имя Келли, юридически это был, по всей видимости, клуб, зарегистрированный на имя друзей ее семьи. В настоящее время состав правления клуба изменился.

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