РОДСТВЕННИКИ ИЛИ СОУЧАСТНИКИ? Родные Келли Сильдару попытались выйти из судебного процесса

Келли Сильдару требует со счета клуба Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi якобы принадлежащие ей 211 000 евро. Это сумма, которая, по ее словам, была использована для покупки акций Tallinna Vesi на средства ее спонсоров от имени клуба. Позже акции были проданы, но деньги так и не были переведены на счет Келли. Сумма осталась на расчетном счете MTÜ.