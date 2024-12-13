В среду в зале Харьюского окружного суда рассматривался вопрос, помогали ли бывшие члены правления MTÜ Kelly и Henry Sildaru Suusaklubi в присвоении денег или они просто являются жертвами обстоятельств, находящимися в суде. В пятницу днем суд постановил, что родственники Сильдару все же будут привлечены к процессу в качестве ответчиков.
Для подписчиков
РОДСТВЕННИКИ ИЛИ СОУЧАСТНИКИ? ⟩ Родные Келли Сильдару попытались выйти из судебного процесса
Келли Сильдару требует со счета клуба Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi якобы принадлежащие ей 211 000 евро. Это сумма, которая, по ее словам, была использована для покупки акций Tallinna Vesi на средства ее спонсоров от имени клуба. Позже акции были проданы, но деньги так и не были переведены на счет Келли. Сумма осталась на расчетном счете MTÜ.