Житель Эстонии с ограниченными возможностями передвижения: меня хотели оставить ждать на морозе

Сегодня утром житель Валгамаа Райнер хотел сесть на автобус, который в 8 утра отправляется из Циргулийны в Валга, чтобы забрать свои протезы. Однако мужчину, который передвигается с костылем, не хотели пускать в автобус, но благодаря помощи друга ему удалось попасть в автобус.

«Изначально водитель сказал, что он его не возьмет. Утром же в такое время нет поездов. В прошлый раз меня тоже не пустили в автобус из-за запаха сигарет», - рассказал связавшийся с редакцией Арво.