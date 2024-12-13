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Житель Эстонии с ограниченными возможностями передвижения: меня хотели оставить ждать на морозе

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Фото статьи
Фото: Margus Ansu

В редакцию Elu24 обратился мужчина, который утверждает, что его друга хотели высадить с автобуса Циргулийна-Валга. «Человек хотел поехать забрать свои протезы, но ему не разрешили. К счастью, мы уговорили водителя, чтобы его всё-таки взяли в автобус», - рассказывает мужчина.

Сегодня утром житель Валгамаа Райнер хотел сесть на автобус, который в 8 утра отправляется из Циргулийны в Валга, чтобы забрать свои протезы. Однако мужчину, который передвигается с костылем, не хотели пускать в автобус, но благодаря помощи друга ему удалось попасть в автобус.

«Изначально водитель сказал, что он его не возьмет. Утром же в такое время нет поездов. В прошлый раз меня тоже не пустили в автобус из-за запаха сигарет», - рассказал связавшийся с редакцией Арво.

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