«Очень жаль, что это так плохо выглядит»: рождественская открытка старейшины Пирита возмутила местных жителей

В почтовые ящики жителей Пирита вместе с районной газетой от старейшины района Дорис Раудсепп пришла также праздничная открытка, которая вызвала вопросы у некоторых граждан. «Очень грустно, что она выглядит так плохо», - пояснила глава района.
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«Возник вопрос, зачем нужно такое расточительство в период экономии? Хорошие пожелания я могу прочитать от старейшины района в газете, в кошельке я носить это не буду, в рамки тоже не поставлю, значит - в мусор», - выражает недовольство один гражданин в группе Pirita elanikud в Facebook. И он далеко не единственный.