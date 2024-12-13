Пт, 13.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Очень жаль, что это так плохо выглядит»: рождественская открытка старейшины Пирита возмутила местных жителей

Перевод: Влада Лаевалинд
Copy
Районная газета Пирита и новогодняя открытка Дорис Раудсепп.
Районная газета Пирита и новогодняя открытка Дорис Раудсепп. Фото: Erakogu

В почтовые ящики жителей Пирита вместе с районной газетой от старейшины района Дорис Раудсепп пришла также праздничная открытка, которая вызвала вопросы у некоторых граждан. «Очень грустно, что она выглядит так плохо», - пояснила глава района.

«Возник вопрос, зачем нужно такое расточительство в период экономии? Хорошие пожелания я могу прочитать от старейшины района в газете, в кошельке я носить это не буду, в рамки тоже не поставлю, значит - в мусор», - выражает недовольство один гражданин в группе Pirita elanikud в Facebook. И он далеко не единственный.

«Можно было бы просто пожелать счастливых праздников в местной газете. Не понимаю, зачем делиться этим портретом», - замечает другой. «Стыдно! Если бы хотя бы была красивая рождественская открытка, а это просто рабочее фото с удостоверением».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх