«Очень жаль, что это так плохо выглядит»: рождественская открытка старейшины Пирита возмутила местных жителей

«Возник вопрос, зачем нужно такое расточительство в период экономии? Хорошие пожелания я могу прочитать от старейшины района в газете, в кошельке я носить это не буду, в рамки тоже не поставлю, значит - в мусор», - выражает недовольство один гражданин в группе Pirita elanikud в Facebook. И он далеко не единственный.