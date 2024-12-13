Элтон Джон рассказал, как отреагировал на потерю зрения и что стало причиной этого

Элтон Джон заявил, что у него есть основания для оптимизма по поводу своего зрения. Теперь он делает все возможное, чтобы улучшить здоровье.

По словам артиста, он потерял зрение в июле. Причиной стала инфекция, которую певец подхватил на юге Франции.

Элтон Джон добавил, что, несмотря на свое состояние, чувствует себя счастливым, благодарным и гордым от того, как справился с ситуацией.

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые заграничные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру артист дал более 4 тыс. концертов в более чем 80 странах. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

Прощальный тур Farewell Yellow Brick Road стартовал в 2018 году. 10 июля 2023 года артист объявил о завершении гастрольной деятельности.

Певец 4 сентября сообщил, что частично потерял зрения. В начале декабря артист публично признался, что уже не видит.