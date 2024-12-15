Удивительная социальная реклама в Испании: «Мама, я хочу быть финном»

Маленький, почти лысый ребенок смотрит в камеру грустными глазами. Он завернут в флаг Финляндии, а на его скулках нарисован сине-белый флаг, знакомый с спортивных соревнований. В верхней части постера написан текст: Mamá, quiero ser finlandés («Мама, я хочу быть финном»).