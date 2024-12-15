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Удивительная социальная реклама в Испании: «Мама, я хочу быть финном»

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Фото статьи
Фото: New Africa/Shutterstock

По мнению общественной организации la Fundación Unoentrecienmil, больше детей в Испании выжило бы, если бы страна использовала новые европейские рекомендации по лечению, внедренные в Финляндии.

Маленький, почти лысый ребенок смотрит в камеру грустными глазами. Он завернут в флаг Финляндии, а на его скулках нарисован сине-белый флаг, знакомый с спортивных соревнований. В верхней части постера написан текст: Mamá, quiero ser finlandés («Мама, я хочу быть финном»).

Рекламу испанской общественной организации la Fundación Unoentrecienmil можно увидеть, например, на железнодорожных и автобусных станциях, сообщает Ilta-Sanomat.

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